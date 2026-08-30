ЕС боится ущерба своей репутации после референдума в Исландии, пишут СМИ FT: Евросоюз боится ущерба своему имиджу из-за итогов референдума в Исландии

Москва30 авг Вести.Представители Евросоюза опасаются, что имидж объединения понесет ущерб из-за отказа исландцев возобновлять переговоры о присоединении к Евросоюзу, выраженного ими на референдуме. Об этом заявила газета Financial Times (FT).

В частности, депутат Европарламента Сандро Гози воспринял референдум как "предупреждение" Брюсселю. Он констатировал, что ЕС сейчас необходимо "быстрее принимать решения, упрощать институты, сокращать бюрократию и усиливать демократическую подотчетность", чтобы заслужить доверие потенциальных новых членов.

Дипломаты ЕС, в свою очередь, опасаются, что другие государства последуют примеру Исландии и не будут воспринимать Брюссель как серьезного партнера.

Отказ Исландии подпортит аргумент о том, что ЕС является серьезным партнером в сфере обороны и безопасности, а не только экономическим "золотым билетом" для более бедных восточноевропейских государств рассказал газете высокопоставленный дипломат ЕС

Ранее телерадиокомпания RUV обнародовала первые результаты референдума в Исландии, по которым 52,5% всех исландцев (более 99 тысяч) высказались против возвращения к переговорам с Брюсселем о присоединении к Евросоюзу.

В Южном избирательном округе Исландии перевес противников диалога с Брюсселем по этому вопросу оказался еще больше - его не поддержали 59,8% голосовавших.

Глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал итог референдума пощечиной всем еврофилам и отметил, что этот референдум сорвал планы ЕС по дальнейшему расширению.

Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен охарактеризовала референдум как знак необязательности вступления в Евросоюз для успешного развития европейских демократий.

Агентство Reuters, в свою очередь, отметило, что отказ Исландии от переговоров с ЕС, вероятно, разочарует Брюссель.