Филиппо назвал итог референдума в Исландии пощечиной фон дер Ляйен Филиппо: результаты референдума в Исландии – пощечина фон дер Ляйен и Макрону

Москва30 авг Вести.Отказ исландцев возобновлять переговоры о присоединении к Евросоюзу, выраженный ими на референдуме, – пощечина главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону и прочим еврофилам. Об этом заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на платформе YouTube.

В Брюсселе всерьез рассчитывали, что в случае успеха референдума другие страны Европы захотят присоединиться к ЕС по "эффекту домино", однако исход голосования полностью сорвал планы еврочиновников и усилил евроскептиков по всему региону.

Это пощечина Урсуле фон дер Ляйен, пощечина Макрону, пощечина всем еврофилам. Для них это серьезная остановка той динамики, на которую они рассчитывали заявил Филиппо

Ранее телерадиокомпания RUV обнародовала первые результаты референдума в Исландии, согласно которым 52,5% всех граждан страны (более 99 тысяч) высказались против возобновления переговоров с Брюсселем о присоединении к Евросоюзу.

В Южном избирательном округе Исландии перевес противников диалога с Брюсселем по этому вопросу оказался еще больше – его не поддержали 59,8% голосовавших.

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен ранее назвала вступление в Евросоюз необязательной траекторией развития для демократий Европы. Она подчеркнула, что альтернатива ЕС существует – и это " Европа свободных и суверенных государств".