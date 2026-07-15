Москва15 июлВести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал заявление главы правительства Болгарии Румена Радева о нежелании присоединяться к так называемой "коалиции желающих" по Украине.
По его мнению, действия Софии стали очень болезненными для президента Франции Эммануэля Макрона.
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Филиппо добавил, что болгарское решение стало для Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен настоящей катастрофой.
Накануне премьер-министр Болгарии сообщил, что получил от президента Франции приглашение принять участие во встрече "коалиции желающих" в Париже. Однако Радев отказался его принять.