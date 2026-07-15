Во Франции отреагировали на отказ Болгарии вступить в "коалицию желающих" Филиппо: Болгария хлопнула дверью перед носом Макрона

Москва15 июл Вести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал заявление главы правительства Болгарии Румена Радева о нежелании присоединяться к так называемой "коалиции желающих" по Украине.

По его мнению, действия Софии стали очень болезненными для президента Франции Эммануэля Макрона.

Болгария хлопнула дверью перед носом Макрона. Отличная новость для мира! заявил политик в соцсети X

Филиппо добавил, что болгарское решение стало для Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен настоящей катастрофой.

Накануне премьер-министр Болгарии сообщил, что получил от президента Франции приглашение принять участие во встрече "коалиции желающих" в Париже. Однако Радев отказался его принять.