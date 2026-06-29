Глава МИД Эстонии Цахна: в ЕС много несогласных с "давлением" на Россию

В Эстонии признали, что в ЕС много несогласных с "давлением" на Россию Глава МИД Эстонии Цахна: в ЕС много несогласных с "давлением" на Россию

Москва29 июн Вести.Глава МИД Эстонии Маргус Цахна признал, что в Евросоюзе много стран, несогласных с давлением на Россию на фоне обсуждений возможных переговоров между Европой и Россией. Об этом министр заявил в интервью изданию Financial Times.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила ранее, что пока ЕС ограничивается спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика.

Вероятно, у нас много стран в Евросоюзе, которые будут выступать против дальнейшего давления на Россию при таких обстоятельствах, потому что они будут говорить: "Если ведутся переговоры и мы посредники, то мы должны быть нейтральными" заявил Цахна

Ранее Мария Захарова отметила, что Москва следит за рассуждениями ЕС о возможном переговорщике с Россией.

Говоря о возможном кандидате, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что лично для него предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер. При этом глава государства отметил, что европейцы должны сами выбрать кандидата, которому они доверяют, и который "не наговорил гадостей" в адрес России.