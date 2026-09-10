Politico: Франция как никогда враждебно настроена по отношению к ЕС

Французы стали более враждебны к Евросоюзу Politico: Франция как никогда враждебно настроена по отношению к ЕС

Москва10 сен Вести.Франция сейчас как никогда критично относится к Европейскому союзу, а главными причинами недовольства Парижа стали политика Брюсселя и миграционный вопрос. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

Он назвал ситуацию критической.

Я никогда не видел, чтобы Франция была настроена так враждебно по отношению к ЕС, как сейчас. Брюссель и мигранты - вот два главных пугала сказал собеседник издания

Politico связало ситуацию с предстоящим визитом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во Францию. Она должна принять участие в конференции по вопросам исследования космоса и, как ожидается, подчеркнуть, что реализация глобальных проектов в Европе возможна только при участии ЕС.

Кроме того, говорится в публикации, фон дер Ляйен намерена направить "позитивный сигнал" предпринимателям, часть которых, по данным издания, симпатизирует правым силам накануне президентских выборов во Франции.

Президентские выборы во Франции запланированы на апрель 2027 года. Согласно опросу Ipsos, опубликованному 5 сентября, лидером первого тура может стать Марин Ле Пен с результатом 34-36% голосов. В зависимости от окончательного состава кандидатов ее потенциальными соперниками во втором туре могут стать Жан-Люк Меланшон, Эдуар Филипп, Габриэль Атталь или Рафаэль Глюксманн.

Ранее Politico писала, что глава Еврокомиссии может оказаться не готова к экономическому кризису, который грозит Евросоюзу из-за роста обслуживания долга стран ЕС.