Москва9 сенВести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может оказаться не готова к экономическому кризису, который грозит Евросоюзу из-за роста обслуживания долга европейских стран, пишет Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, стоимость обслуживания долга Германии в прошлом месяце достигла 15-летнего рекорда, подобные показатели также фиксируют Франция и Италия.
Отмечается, что это заставляет инвесторов "нервничать", а правительствам приходится либо повышать налоги, либо сокращать расходы, что приводит к падению рейтинга действующих властей в странах ЕС и одновременному росту популярности правых сил.
Опытные люди в ЕС рассказали, что обеспокоены, что ее команда не создана для момента, который требует большей экономической силыпишет издание
В публикации говорится, что в команде главы ЕК сейчас нет постоянного советника по экономике, на что давят ее оппоненты.
Несмотря на то, что кризис европейского долга еще не наступил в той же степени, что и в 2012 году, к фон дер Ляйен уже есть вопросы с точки зрения готовности к возможному экономическому удару, пишет издание.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен фюрером, который тянет Европу обратно в нацизм. По его словам, к нацизму также ведет и запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ).