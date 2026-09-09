Politico: фон дер Ляйен может быть не готова к экономическому кризису в ЕС

Фон дер Ляйен может оказаться не готова к экономическому кризису в ЕС, пишут СМИ Politico: фон дер Ляйен может быть не готова к экономическому кризису в ЕС

Москва9 сен Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может оказаться не готова к экономическому кризису, который грозит Евросоюзу из-за роста обслуживания долга европейских стран, пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, стоимость обслуживания долга Германии в прошлом месяце достигла 15-летнего рекорда, подобные показатели также фиксируют Франция и Италия.

Отмечается, что это заставляет инвесторов "нервничать", а правительствам приходится либо повышать налоги, либо сокращать расходы, что приводит к падению рейтинга действующих властей в странах ЕС и одновременному росту популярности правых сил.

Опытные люди в ЕС рассказали, что обеспокоены, что ее команда не создана для момента, который требует большей экономической силы пишет издание

В публикации говорится, что в команде главы ЕК сейчас нет постоянного советника по экономике, на что давят ее оппоненты.

Несмотря на то, что кризис европейского долга еще не наступил в той же степени, что и в 2012 году, к фон дер Ляйен уже есть вопросы с точки зрения готовности к возможному экономическому удару, пишет издание.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен фюрером, который тянет Европу обратно в нацизм. По его словам, к нацизму также ведет и запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ).