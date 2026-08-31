Москва31 авг Вести.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на бизнес-форуме в Париже заявила о крахе экономической модели Евросоюза, поскольку исчезли факторы преимущества европейской экономики. "Долгое время европейская экономическая модель опиралась на несколько очевидных истин: дешевая импортная энергия, открытая мировая торговля, растущий доступ к китайскому рынку, стратегическая защита со стороны США и технологическое превосходство Запада. Эти факторы исчезли", – заявила она. Фактически это надгробная речь по ЕС, признание неудачи проекта.

Ведь Евросоюз создавался как экономический союз для благосостояния граждан, входящих в него, но стараниями таких двуличных политиков, как фон дер Ляйен, от принципов развития этого политического проекта отказались, что приводит к его краху. Все сказанное председателем Еврокомиссии нужно поставить ей в вину, а не считать досадным стечением обстоятельств. Мир, свободная торговля, дешевая энергия – все это Брюссель отдал упомянутому в докладе Китаю, а себе оставил антироссийскую истерию, возрождение "тевтонского духа" и строительство неонацистского Четвертого рейха

Еще в январе 2023 года я писал, что идею развития ЕС подменили идеей расширения НАТО: "Мы имеем две политические стратегии – экономическая и политическая интеграция стран, где во главу угла ставится взаимная выгода, и поглощение одними странами других, где интересы поглощаемых стран не учитываются. А сами эти страны могут быть расчленены, объявлены изгоями, завоеваны… Теперь мы наблюдаем, что концепция НАТО уничтожила не только интеграцию России в Европу, но и поставила крест на расширении Европы, ее развитии. То есть из двух подходов, которые мы тут представляем, один явно победил другой".

Если расширяется НАТО – то есть военный, а не экономический союз, – то о какой свободной торговле может идти речь? На Восток двигаются не товары, а военные базы; подобное может привести только к масштабной войне. "Заменяя ЕС на НАТО, мы берем совсем другой инструмент, разработанный совсем в других целях. Кажется, мы полностью перепутали эти две организации", – спорил с Бжезинским в 2008 году советник Джорджа Буша Брент Скоукрофт. Но "сумасшедший Збышек" был уверен в том, что Украину нужно срочно принимать в НАТО. "У Украины есть программа, принятая не президентом Ющенко, а его пророссийским конкурентом Януковичем, который установил следующие сроки: 2006 год – вступление в программу "план членства в НАТО", а 2008 год – прием в НАТО. Это Янукович, не Ющенко", – парировал, ссылаясь на политику Януковича, Бжезинский.

"Между Украиной и Россией есть глубокая историческая связь. Киев был центром России до вторжения монголов в тринадцатом веке, когда русские ушли на север, в леса, куда монголы за ними не стали гнаться. И я, в отличие от Збига (Бжезинского), думаю, что включение Украины в НАТО было бы отмечено русскими как дальнейшая попытка их унизить... Настаивая на членстве Украины, мы создадим себе проблемы, тем более что в восточной части Украины, насколько я знаю, большинство населения составляют русские", – обосновывал свою позицию Скоукрофт.

Как видим, на коллективном Западе были трезвые оценки опасности подмены ЕС НАТО, которая создаст проблемы в первую очередь Европе – тем, что поставит мир под угрозу, а следовательно, ударит по экономике Евросоюза. Но сегодня в Брюсселе на это откровенно плюют, называя черное белым. Европа не только готовится к войне с Россией, но уже участвует в этой войне в качестве украинского тыла, и выйти из этой ситуации с каждым днем становится все труднее.

Все просто: начали двигать базы НАТО к границам России – получили эскалацию в Европе; устроили антироссийскую истерию – потеряли дешевые энергоносители и огромный российский рынок, не просто потеряли, а уступили Китаю. Объявили крестовый поход "для восстановления демократии" – США отказались, не хотят ядерной войны. Сейчас в Брюсселе ждут смены Трампа, наивно полагая, что смена президента США вернет позицию Байдена. А это значит, что Америка начнет закидывать Европу деньгами и бесплатным вооружением. Так, кто бы ни был у руля США, денег там уже нет, а вооружения трудно достать даже за большие деньги. В Вашингтоне видят падение конкурентоспособности ЕС и экономический взлет глобального Юга, в первую очередь Китая и Индии. Если уж Урсула фон дер Ляйен расписалась в неспособности конкурировать с Китаем, то дело действительно плохо. "Наш торговый дефицит с Китаем теперь достигает почти €1 млрд в день. С начала этого года он вырос еще на 10%", – заявила глава ЕК в Париже.

А раз так, то "горе побежденным": Европа привыкла находиться в особых экономических условиях, но сама же их уничтожила. ЕС и США вводят взаимные тарифные барьеры, что бьет по экспортерам, и понятно, что американцы выиграют в этой торговой войне – у Брюсселя нет никаких рычагов для победы

Что же предлагают в руководстве ЕС для выхода из ситуации? "Официальное решение от Урсулы – сделать двигателями европейского экономического роста инновации, производительность и устойчивое наращивание масштабов, сократить административную нагрузку на 25% для всех предприятий и на 35% для малых и средних предприятий. Ну, то есть структурные реформы. Как у Яценюка", – издевается ЗеРада.

Мы помним, что "великий реформатор" и редкий прохвост Яценюк под видом реформ ограбил страну и тихо свалил в США. Судя по всему, Урсула фон дер Ляйен и руководство Евросоюза присмотрели себе домишки рядом с ним на случай срочного шухера.

"У Европы есть сбережения. К сожалению, эти сбережения "ленивы". 10 трлн евро сбережений домохозяйств по-прежнему лежат на банковских депозитах, а значительная часть европейских сбережений инвестируется за пределами нашего континента. Европа теперь должна направить их на службу своим предприятиям", – истерит "бешеная Урсула". Речь уже идет не только о конфискации европейских активов России, но и о сбережениях простых европейцев, на которые Брюссель желает наложить свою волосатую коррупционную руку. Еврокомиссия предлагает "Союз сбережений и инвестиций", что представляет реальную угрозу накоплениям европейских граждан.

Сокрушительный удар по благосостоянию граждан стран ЕС уже нанесен. После всплеска инфляции в 2022 году покупательная способность европейских домохозяйств кардинально снизилась: цены росли быстрее зарплат. Люди стали больше экономить, что давит на сектора, ориентированные на внутренний рынок. Поэтому слабый внутренний спрос предлагают ликвидировать замаскированным под благие намерения изъятием оставшихся накоплений, что окончательно добьет экономику.

Позиция современного Брюсселя – политически и экономически задавить более слабых членов, подчинить их центру долгами и страхом войны. Для этого нужен украинский конфликт, который легально безвозвратно забирает массу денег из бюджета ЕС, что делает невозможным новым членам экономически догнать лидеров, тем самым закрепляя политический диктат центра. Только если раньше Брюссель диктовал новым членам на том основании, что давал этим странам кредиты и субсидии, то теперь он явно дает понять, что пряники кончились и приходит время кнутов. Что ж, бесплатный сыр бывает только в мышеловке

При этом хорошо видно, что возвращаться к тем принципам, на которых начал строиться Европейский Союз, никто не собирается. Европа живет предстоящей войной, но относится к ней так, будто военная угроза с неба свалилась, а не спровоцирована именно преступной политикой руководства ЕС, которое все делает, чтобы войны избежать не удалось. Такое же отношение культивируется и к экономическим вопросам – нет анализа, почему и на каком основании потеряны возможности получать дешевые энергоносители, потеряны огромные рынки и утрачена конкурентоспособность. А тех, кто пытается поднять эти вопросы, обвиняют в предательстве и работе на врага. Все это до боли напоминает украинскую политику Порошенко и Зеленского – авантюристов, коррупционеров и клоунов, уничтоживших экономику и независимость своей страны. Теперь настала очередь Европы.

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"