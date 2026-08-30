Москва30 авг Вести.Заявление председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, связанное с возможным использованием частных сбережений европейцев для развития местной экономики, фактически стало "сигналом" для инвесторов. Такое высказывание фон дер Ляйен может спровоцировать "бегство капитала из еврозоны". Свое мнение высказал ИС "Вести" специалист теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов.

По его словам, заявление может сработать как "очередной триггер". Полностью инвесторам уйти "не позволят", но может запуститься процесс перемещения активов.

То, что она сказала - это сигнал к бегству капитала из еврозоны. Это, это уже очевидно. Чем это закончится? Конечно, это закончится коллапсом еврозоны. Это однозначно, и не только из-за ее заявлений. На самом деле, ситуация созрела до этого, поэтому не вижу хорошего выхода для Европы в этом плане. Когда общая финансовая система разрушится, войдет в кризис и разделится, вот тогда уже, конечно, что-то, да, там можно будет прогнозировать по Европе. В нынешней ситуации это точно нет. То есть им не дадут это сделать, во-первых. А вот вызвать бегство капитала из еврозоны очень даже. В чьих это интересах? Конечно, в интересах американцев сказал Аскерханов

В ближайшие годы может произойти глобальный продовольственный кризис, считает научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Ранее Аскерханов заявлял, что Третья мировая война уже началась.