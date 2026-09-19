В Германии обвинили ЕС в растрате денег на золотые унитазы олигархов на Украине Эксперт партии ССВ Дагделен: ЕС тратит деньги на золотые унитазы на Украине

Москва19 сен Вести.ЕС направляет Украине суммы, часть которых уходит на золотые унитазы украинских олигархов, в то время как школьные туалеты в Берлине остро нуждаются в ремонте. На это указала внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.

Так она прокомментировала в соцсети X сообщение о том, что Евросоюз 18 сентября перечислила Украине 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников в рамках кредита Ukraine Support Loan, общий объем которого составляет 90 млрд евро.

Каждый четвертый евро, который ЕС направляет Киеву, поступает от немецких налогоплательщиков - и, среди прочего, идет на золотые унитазы олигархов! Мы говорим: хватит! Начните лучше ремонтировать обветшавшие школьные туалеты в Берлине написала Дагделен

При этом несколькими днями ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС потерял 90 млрд евро из-за войны Израиля и США с Ираном, которая привела к блокировке Ормузского пролива. Примечательно, что именно такую сумму страны европейского блока согласовали передать Украине в рамках еврокредита на 2026-2027 годы.