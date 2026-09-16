В ЕС заявили о потери 90 млрд евро из-за конфликта вокруг Ирана

Фон дер Ляйен пожаловалась на громадные потери ЕС из-за войны в Иране В ЕС заявили о потери 90 млрд евро из-за конфликта вокруг Ирана

Москва16 сен Вести.Евросоюз потерял 90 млрд евро из-за войны Израиля и США с Ираном, которая привела к блокировке Ормузского пролива, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Выступая в Европарламенте, она отметила, что с начала конфликта на Ближнем Востоке в этом году импортируемое ископаемое топливо обошлось ЕС дополнительно в 90 млрд евро и не получил за них "ни одной молекулы энергии".

В связи с этим, по ее словам, ЕС должен удвоить усилия по развитию доступной собственной чистой энергетики, будь то возобновляемые источники или атомная энергетика, биометан или другие технологии.

Чтобы добиться этой независимости, нам необходимо электрифицировать Европу. Наша цель - удвоить долю электроэнергии к 2040 году сказала фон дер Ляйен

Он подчеркнула, что благодаря этому Европа сможет сократить расходы на импорт ископаемого топлива на 260 млрд евро в год.

Примечательно, что 90 млрд евро, о которых говорит фон дер Ляйен, страны ЕС согласовали передать Украине в рамках еврокредита на 2026-2027 годы. Около 60 миллиардов из этой суммы предназначены на военные нужды.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий. Однако соглашение не привело к ожидаемым результатам.