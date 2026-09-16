Москва16 сенВести.Расходы на оборону в Евросоюзе выросли почти на 80% за последние пять лет, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с программной речью в Европарламенте в Страсбурге.
По ее словам, ЕС существенно изменил подход к обеспечению собственной безопасности.
Только за последние пять лет Европа увеличила расходы на оборону почти на 80%сказала глава Еврокомиссии
Фон дер Ляйен также заявила о намерении Евросоюза продолжать поддержку Украины и назвала угрозы для европейских стран, среди которых беспилотники, гибридные атаки и дезинформация.
Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини обвинил страны ЕС в затягивании конфликта на Украине.