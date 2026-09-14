Москва14 сенВести.Евросоюз собирается нарастить военные расходы в Арктике. Это будет включено в следующий долгосрочный бюджет сообщества, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.
По его словам, арктические страны ЕС и их союзники за пределами Европы должны нарастить координацию.
Новая геополитическая реальность будет отражена в следующем долгосрочном бюджете ЕС. Европа будет больше инвестировать в безопасность и оборону, в том числе в регионе Арктикиказал Кошта на пресс-конференции в ходе Арктического саммита стран ЕС
9 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова применить все средства, чтобы устранить возможные угрозы в Арктике.