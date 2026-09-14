Кошта заявил, что Евросоюз намерен нарастить инвестиции в оборону Арктики Кошта: ЕС намерен нарастить военные расходы в Арктике

Москва14 сен Вести.Евросоюз собирается нарастить военные расходы в Арктике. Это будет включено в следующий долгосрочный бюджет сообщества, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

По его словам, арктические страны ЕС и их союзники за пределами Европы должны нарастить координацию.

Новая геополитическая реальность будет отражена в следующем долгосрочном бюджете ЕС. Европа будет больше инвестировать в безопасность и оборону, в том числе в регионе Арктики казал Кошта на пресс-конференции в ходе Арктического саммита стран ЕС

9 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова применить все средства, чтобы устранить возможные угрозы в Арктике.