Дипломат Беляев заявил, что Швеция хочет усиления присутствия НАТО в Арктике Посол Беляев: Швеция поддерживает усиление присутствия НАТО в Арктике

Москва20 авг Вести.Швеция хочет усилить присутствие НАТО в Арктике, власти европейской страны закрепили такой подход в обновленной Арктической стратегии государства.

С таким утверждением выступил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Стокгольм всячески поддерживает усиление натовского присутствия в Арктике, которую, как и Балтику, шведы рассматривают как зону противостояния с Россией​​​. Такой подход закреплен в принятой в этом году обновленной Арктической стратегии Швеции приводит РИА Новости слова дипломата

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Запад фактически отказался от постулата "высокие широты — низкая напряженность", начав усиливать натовское присутствие в Арктике.