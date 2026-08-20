Москва20 авгВести.Швеция хочет усилить присутствие НАТО в Арктике, власти европейской страны закрепили такой подход в обновленной Арктической стратегии государства.
С таким утверждением выступил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
Стокгольм всячески поддерживает усиление натовского присутствия в Арктике, которую, как и Балтику, шведы рассматривают как зону противостояния с Россией. Такой подход закреплен в принятой в этом году обновленной Арктической стратегии Швецииприводит РИА Новости слова дипломата
Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Запад фактически отказался от постулата "высокие широты — низкая напряженность", начав усиливать натовское присутствие в Арктике.