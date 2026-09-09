Захарова: Россия применит весь спектр средств для купирования угроз в Арктике

Россия ответит на любые угрозы в Арктике, заявила Захарова Захарова: Россия применит весь спектр средств для купирования угроз в Арктике

Москва9 сен Вести.Россия готова применить все средства, чтобы устранить возможные угрозы в Арктике. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия обладает необходимым количеством военно-технических средств.

В случае необходимости Российская Федерация готова применить весь спектр военно-технических средств для купирования и устранения возникающих угроз сказала Захарова

Ранее российский посол в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Арктика может стать новой ареной противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом.

По мнению заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, военные учения НАТО в Арктике являются подготовкой к военному столкновению с Россией.