Эксперт Артамонов: РФ может использовать все виды оружия при агрессии НАТО

Эксперт: Россия может использовать даже ядерное оружие в случае агрессии НАТО Эксперт Артамонов: РФ может использовать все виды оружия при агрессии НАТО

Москва18 авг Вести.Россия может использовать все доступные ей виды оружия, в том числе ядерное, в ответ на провокации НАТО и попытки альянса создать угрозу для безопасности страны. Об этом заявил военный эксперт, профессор Дипакадемии МИД РФ Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru.

В случае агрессии против России мы нанесем удар всеми доступными силами: от сверхзвуковых до тяжелых баллистических ракет тактического назначения, включая "Искандер". Агрессия против РФ дает нам право применить даже тактическое ядерное оружие, если возникает угроза безопасности и территориальной целостности наших границ отметил эксперт

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО под предлогом "мифических угроз с Востока" проводит милитаризацию у северных рубежей России.