Военэксперт допустил внезапный ядерный удар НАТО по России Эксперт Кнутов: НАТО может начать войну против РФ без предупреждения

Москва11 сен Вести.НАТО может внезапно начать боевые действия против России, в том числе с применением ядерного оружия, считает военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

По мнению эксперта, западные страны в случае решения о начале войны могут не объявлять о своих намерениях заранее, а затем возложить ответственность за конфликт на Москву. Кнутов сравнил такой возможный сценарий с действиями нацистской Германии.

Если Запад решит начать войну против нас, он сделает это внезапно, не объявляя, примерно так, как это сделала гитлеровская Германия сказал Кнутов

Он также предположил, что в случае такого конфликта по России может быть нанесен удар с применением ядерного оружия.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что своими действиями страны НАТО ведут дело к военному столкновению с Россией. Дипломат отметил, что у России есть все необходимые возможности для защиты своих интересов.