Политолог объяснил, в ответ на что может быть применено ядерное оружие Политолог Семибратов: блокада Калининграда может спровоцировать применение ЯО

Москва2 окт Вести.Россия может отвечать ядерным оружием на любые угрозы, которые носят, в том числе, и конвенциональный характер, и не конвенциональный характер, заявил заместитель директор Института стратегических исследований, прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Его слова привел KP.RU.

Так политолог прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не вынашивает агрессивных планов и никому не угрожает, но в случае нападения будет вынуждена задействовать все имеющиеся у нее силы и средства.

Семибратов отметил, что у РФ есть доктрина нацбезопасности, в которой указан спектр потенциальных угроз, в рамках противодействия которым Россия может использовать ядерное оружие.

Можем так отвечать вообще на любые угрозы, которые носят, в том числе, и конвенциональный характер, и не конвенциональный характер - против нашей страны сказал политолог

Калининградская область, по его словам, "фактически с 2022 года подвергается блокаде". В частности, как объяснил политолог, "значительно ограничены возможности по сухопутному перемещению между основной частью РФ по территории Литвы и Калининградской областью". Также есть пиратские действия со стороны военных судов НАТО, указал он.

И если в дальнейшем будут предприниматься незаконные действия в адрес наших судов или самолетов, которые направляются в Калининградскую область, в международной зоне над Балтийским морем - это уже и есть самый настоящий casus belli, вокруг которого европейцы пляшут сказал Семибратов

1 октября стало известно, что Россия передала Евросоюзу предупреждение по Калининградской области по дипломатическим каналам. Российский лидер на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай" подчеркнул, что РФ никого не пытается запугать, а лишь отвечает на попытку возможной агрессии со стороны западных и европейских политиков.