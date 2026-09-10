Медведев призвал не считать страшилкой возможность применения ядерного оружия Медведев: применение ядерного оружия – не страшилка, а реальность

Москва10 сен Вести.В определенных случаях Россией может быть действительно применено ядерное оружие. Не стоит относиться к этой возможности как к нереалистичной страшилке. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В интервью "Ведомостям" он напомнил, что ядерная доктрина РФ предусматривает применение ядерного вооружения в случае угрозы безопасности государства.

Все должны понимать: ядерное оружие может быть применено в определенных случаях. Это не страшилка. Это реальность… подчеркнул Медведев

Он добавил, что в основах госполитики также уделено особое внимание ядерному оружию. Президентом России Владимиром Путиным утверждены важные уточнения, регламентирующие конкретные условия, которые приведут к применению ядерного оружия со стороны РФ.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев высказался о возможности применения тактического ядерного оружия в рамках специальной военной операции на Украине. По его мнению, в случае необходимости удар должен быть нанесен без лишних дискуссий.