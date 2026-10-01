Москва1 окт Вести.Российская сторона передала Евросоюзу предупреждение по Калининградской области по дипломатическим каналам. Об этом сообщается в комментарии постоянного представительства РФ при ЕС.

По словам постпредства, которые приводит РИА Новости, речь идет о российской позиции, согласно которой Москва готова применить весь имеющийся арсенал вооружений, включая ядерное, для защиты своей территории в случае изоляции Калининградской области.

Данная позиция России была доведена - с учетом распределения в Евросоюзе компетенций в области обороны - до Европейской внешнеполитической службы по дипломатическим каналам отмечается в публикации

Российская сторона рассчитывает, что ЕС должным образом воспримет предупреждение.