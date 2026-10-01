Москва1 октВести.Российская сторона передала Евросоюзу предупреждение по Калининградской области по дипломатическим каналам. Об этом сообщается в комментарии постоянного представительства РФ при ЕС.
По словам постпредства, которые приводит РИА Новости, речь идет о российской позиции, согласно которой Москва готова применить весь имеющийся арсенал вооружений, включая ядерное, для защиты своей территории в случае изоляции Калининградской области.
Данная позиция России была доведена - с учетом распределения в Евросоюзе компетенций в области обороны - до Европейской внешнеполитической службы по дипломатическим каналамотмечается в публикации
Российская сторона рассчитывает, что ЕС должным образом воспримет предупреждение.