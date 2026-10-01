Песков: Россия не допустит посягательств Европы на Калининградскую область

Песков предостерег Европу от посягательств на Калининградскую область Песков: Россия не допустит посягательств Европы на Калининградскую область

Москва1 окт Вести.Европейским государствам нужно понять, что Калининградская область является неотъемлемой территорией России, Москва никогда не разрешит никому покушаться на свой регион.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии газете "Известия".

Представитель Кремля подчеркнул, что европейским политикам необходимо умерить агрессивный пыл.

Российская Федерация никогда не допустит, чтобы кто-то посягал на эту неотъемлемую часть сказал Песков

Ранее президент России Владимир Путин дал необходимые поручения, чтобы обеспечить безопасность Калининградской области.

До этого помощник российского президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что в НАТО пожалеют, если предпримут какие-либо агрессивные военные действия в отношении Калининградской области.