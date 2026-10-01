Песков: готовность РФ защищать Калининград не надо воспринимать как конфронтацию Песков: заявления России о защите Калининграда не являются конфронтационными

Москва1 окт Вести.Публикации, что Россия готова использовать ядерное оружие для защиты Калининградской области в случае попытки блокады, не стоит воспринимать как конфронтационное заявление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о получении альянсом предупреждения России о возможном ядерном ответе в случае попытки блокады Калининграда.

Знаете, эти упомянутые письмо и публикации, наверное, не стоит воспринимать как конфронтационные заявления сказал официальный представитель Кремля

Песков напомнил о мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина, которую на Западе также восприняли как конфронтационное заявление. Однако, по его словам, выступление российского лидера не было таковым. Наоборот, глава государства говорил о желании взаимодействия и открытости России к диалогу. При этом Путин обращал внимание и на растущие противоречия, и на предпосылки, которые видел тогда.

Также и в этом случае Калининград является неотъемлемой частью Российской Федерации, это наш очень важный самый западный регион России. И, собственно, там идет речь о том, что Россия, безусловно, будет в соответствии со своим законодательством обеспечивать безопасность этого региона подчеркнул пресс-секретарь президента

Песков отметил, что заявление Рютте было сделано на фоне продолжающейся стремительной милитаризации стран Европы, большая часть которых принимают непосредственное участие в украинском конфликте: отправляют туда своих инструкторов, поставляют оружие, боеприпасы и амуницию.

Ранее Песков уже пояснял, что российские дипломаты своими заявлениями напоминают европейским политикам о базовых документах РФ в ответ на их резкие слова, касающиеся Калининграда.