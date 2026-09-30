Москва30 сенВести.Российские дипломаты напоминают европейским политикам о базовых документах РФ в ответ на резкие заявления, касающиеся Калининграда. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее российские дипломаты в Великобритании и Ирландии прокомментировали призывы в европейской элите и СМИ к блокаде Калининграда. Они подчеркнули, что Россия задействует для защиты региона весь арсенал, включая ядерное оружие.
Совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить "горячим головам" в Европе наши установочные документы на этот счетсказал Песков
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил за проведение учений НАТО у границ Калининградской области. Накануне в посольстве России в Бельгии заявили, что безответственный курс альянса в отношении Калининградской области повышает риски вооруженного столкновения.