Онищенко назвал возраст, после которого заканчивается молодость Онищенко: молодость заканчивается в 35 лет

Москва30 сен Вести.Возраст, который официально принято считать "границей молодости", – 35 лет. Таким мнением поделился с РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что возраст молодых ученых при этом составляет 39 лет. Онищенко не исключил пересмотра этих параметров при увеличении средней продолжительности жизни.

Для того, чтобы она была долгой и активной, он рекомендовал больше тренировать память и умственные способности, а также внимательно относиться к своему здоровью.

Ранее митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в интервью ИС "Вести" заявил, что среди верующих становится все больше молодых людей.