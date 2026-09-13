Академик Онищенко назвал способы продлить жизнь до 100 лет

Онищенко: надо своевременно делать прививки от гриппа, чтобы дожить до 100 лет Академик Онищенко назвал способы продлить жизнь до 100 лет

Москва13 сен Вести.Отказ от алкоголя и сигарет, регулярная физическая активность и здоровое питание, а также своевременная вакцинация от гриппа могут продлить жизнь человека до 100 лет. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Чтобы жить до 100 лет, необходимо беречь свое здоровье, не курить, не употреблять алкоголь, заниматься спортом, гулять, нормально питаться и делать прививки от гриппа отметил Онищенко

Он напомнил, что в области долголетия актуальное направление занимает выращивание органов. Однако, по словам академика, несмотря на прогресс медицины, ключевым фактором долголетия остается личная ответственность человека за собственное здоровье.