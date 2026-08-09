Академик РАН Онищенко допустил, что люди смогут жить до 150 лет

Онищенко не исключил, что люди смогут жить до 150 лет Академик РАН Онищенко допустил, что люди смогут жить до 150 лет

Москва9 авг Вести.В Библии говорится, что человек может жить до 120 лет, но не исключено, что благодаря науке возраст жизни увеличится до 150 лет, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью ТАСС.

Ученые обсуждают вопрос увеличения срока жизни человека до 150 лет, однако Онищенко "не видел серьезных изданий о том, что ученые доказали" этот факт.

Но могу сказать, что наука над этим работает, и такие возможности наверняка просматриваются приводит ТАСС слова Онищенко

Президент Владимир Путин на конференции Сбера AI Journey в 2025 году предположил, что средняя продолжительность жизни может увеличиться до 150 лет.

Онищенко считает, что когда-нибудь это станет возможным.

В 2025 году во время военного парада в Пекине Путин и председатель Китая Си Цзиньпин обсуждали, в том числе, вопросы долгожительства.