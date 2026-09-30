Прощание с Сергеем Соседовым. Трансляция "Москвы 24" "Москва 24" ведет трансляцию прощания с критиком Сергеем Соседовым

Москва30 сен Вести.Церемония прощания с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым проходит утром 30 сентября в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Прямую трансляцию ведет "Москва 24".

Сергей Соседов умер 23 сентября в городе Нерюнгри Республики Саха. Он приехал туда, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

Причиной смерти стал несчастный случай: критик упал и сильно ударился головой. Это привело к перелому основания черепа, кровоизлиянию и отеку головного мозга. Мужчину отвезли в больницу, но медики не смогли спасти его.

Вечером 28 сентября тело Соседова доставили в Москву в цинковом гробу.

Мать критика сообщила, что, хотя прощание проходит на Троекуровском кладбище, хоронить сына будут на Перепечинском – рядом с отцом. Похороны пройдут в закрытом режиме.