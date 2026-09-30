Москва30 сен Вести.Организатор конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока 2026" Виктор Беззубов назвал музыкального критика Сергея Соседова сердцем мероприятия. Он сказал об этом на церемонии прощания с журналистом.

Сергей всегда был сердцем конкурса. Зал 15 минут стоял в овациях… Не знаю, как дальше будет складываться судьба нашего конкурса без Сергея добавил он

Беззубов подчеркнул, что Сергей Соседов навсегда останется в его сердце и памяти.

Прощание началось в 11.00, оно проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. На церемонии выступают люди, лично знавшие критика.

Так, российский певец Игорь Наджиев заявил, что Соседов был человеком великой души.

Несмотря на свой острый язычок, он эмпат, всегда соболезновал искренне, всегда поддерживал, всегда давал советы нужные. В творчестве он подсказывал вспоминает знакомая критика

Зрительница телешоу, в котором снимался Соседов, отметила, что погибший был человечным и честным.

Простой, человечный, добрый, честный. У него много добра было сказала она

Сергей Соседов умер 23 сентября в городе Нерюнгри Республики Саха. Он приехал туда, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Причиной смерти стал несчастный случай: критик упал и сильно ударился головой. Это привело к перелому основания черепа, кровоизлиянию и отеку головного мозга. Мужчину отвезли в больницу, но медики не смогли спасти его.