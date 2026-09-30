"Как дальше-то жить?": пародист Песков прокомментировал смерть Сергея Соседова Пародист Песков вспомнил последнюю встречу с Соседовым 20 июля

Москва30 сен Вести.Пародист Александр Песков на прощании с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым вспомнил последнюю встречу с ним.

По его словам, они виделись 20 июля этого года и обсуждали дальнейшие планы. Оба хотели жить, решать жизненные проблемы и создавать творческие союзы.

Уходят, а как дальше-то жить? Как жить без друзей, родных, близких. Без их телефонных звонков, встреч. Вот как без этого всем нам дальше жить? прокомментировал Песков

Он также назвал Соседова "умницей".

На церемонии прощания выступили и другие знакомые Сергея Васильевича.

Слово "акула" к нему никак не подходит. Остается только слово "перо" прокомментировал одноклассник критика

А организатор конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока 2026" Виктор Беззубов назвал Соседова сердцем мероприятия. Именно ради этого конкурса критик приехал в Якутию, где трагически погиб.