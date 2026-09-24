Организатор конкурса в Якутии заявил, что Соседов был в сознании в машине скорой

Организатор конкурса в Якутии рассказал о последних минутах жизни Соседова Организатор конкурса в Якутии заявил, что Соседов был в сознании в машине скорой

Москва24 сен Вести.Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов был жив и находился в сознании, когда на вызов приехали медики скорой помощи, рассказал в беседе с РИА Новости организатор конкурса Виктор Беззубов.

По его словам, все произошло очень быстро. Оперативно удалось собрать консилиум врачей, которые приняли решение о проведении операции.

Я его в скорую грузил. В скорой он был в сознании, он был жив. Скорая приехала моментально, его погрузили на носилки, мы его погрузили в карету скорой помощи, и они сразу уехали… Приняли решение, что нужно оперировать. Операция прошла, но организм отказался жить приводит агентство слова своего собеседника

Сергея Соседов скоропостижно скончался 23 сентября в Якутии, куда прилетел, чтобы стать членом жюри на конкурсе красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

Тело журналиста доставят в Москву после оформления всех медицинских документов. Известно, что процедура вскрытия тела уже состоялась. Его похоронят на Перепечинском кладбище.