Москва24 сен Вести.Причиной смерти музыкального критика Сергея Соседова стал оторвавшийся тромб, передает Mash.

Его коллеги рассказали…, что у музкритика всегда были проблемы с сердцем. При этом он не злоупотреблял алкоголем и даже долгое время совсем не пил. Тромбоз был вызван длительным перелетом в Якутию говорится в сообщении источника

В республику журналист прилетел, чтобы стать членом жюри на конкурсе красоты Жемчужина Дальнего Востока".

Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет после падения с лестницы 23 сентября, в среду. Прибывшие на место медики скорой доставили его в больницу, однако спасти журналиста не удалось.

Его похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье.