Критик Соседов признавался, что не боялся смерти, он опасался тяжелой болезни

Соседов не боялся смерти, он опасался тяжелой болезни Критик Соседов признавался, что не боялся смерти, он опасался тяжелой болезни

Москва24 сен Вести.Журналист и телеведущий Сергей Соседов при жизни спокойно рассуждал о смерти, свое мнение он высказал в интервью журналистке Лауре Джугелии несколько лет назад.

Хотел сказать: боюсь смерти. Но хотел сказать с иронией. Я ее не боюсь рассуждал музыкальный критик

Соседов считал жизнь и смерть неразрывно связанными явлениями. Единственным настоящим страхом он называл тяжелое заболевание.

Сергей Соседов скончался вечером 23 сентября в результате несчастного случая в Нерюнгри, куда приехал для участие в качестве жюри в конкурсе красоты. Его похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье.