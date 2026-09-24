Москва24 сенВести.Журналист и телеведущий Сергей Соседов при жизни спокойно рассуждал о смерти, свое мнение он высказал в интервью журналистке Лауре Джугелии несколько лет назад.
Хотел сказать: боюсь смерти. Но хотел сказать с иронией. Я ее не боюсьрассуждал музыкальный критик
Соседов считал жизнь и смерть неразрывно связанными явлениями. Единственным настоящим страхом он называл тяжелое заболевание.
Сергей Соседов скончался вечером 23 сентября в результате несчастного случая в Нерюнгри, куда приехал для участие в качестве жюри в конкурсе красоты. Его похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье.