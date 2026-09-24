Беззубов: тело Соседова доставят в Москву из Якутии после оформления документов

Тело Соседова доставят из Якутии в Москву после оформления всех документов Беззубов: тело Соседова доставят в Москву из Якутии после оформления документов

Москва24 сен Вести.Тело умершего журналиста и критика Сергея Соседова будет перевезено из Якутии в Москву вскоре после оформления всех медицинских документов. Об этом пишет "Абзац", приводящий слова организатора конкурса "Жемчужина Дальнего Востока"-2026 Виктора Беззубова.

Он отметил, что процедура вскрытия тела уже состоялась.

Завтра будет справка и только когда я получу этот документ, начну оформлять транспортировку заявил он

Вместе с этим Беззубов отметил, что точного срока оформления транспортировки тела Соседова пока нет. Ситуация прояснится в пятницу или субботу.

Ранее продюсер Алексей Остудин сообщил, что у Соседова произошел перелом основания черепа после падения с лестницы и сильного удара головой.

Журналист умер 23 сентября. Ему было 58 лет.