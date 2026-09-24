Москва24 сенВести.В отеле якутского города Нерюнгри были изъяты записи с камер наблюдения после смерти музыкального критика и журналиста Сергея Соседова. Об этом сообщает РИА Новости.
Их изъяли представители следственных органов.
Есть запись, но запись … изъяли, и все. Она у следственных органовцитирует агентство директора отеля "Дархан" Тамерлана Караева
Соседов умер 23 сентября. Он упал с лестницы и, по имеющейся информации, получил сильный удар, а также перелом основания черепа. У журналиста случился отек мозга.
Медики спасти пострадавшего музыкального критика уже не смогли.