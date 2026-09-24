Остудин сообщил о переломе основания черепа и отеке мозга у Соседова

Остудин: у Соседова перелом основания черепа после сильного удара головой Остудин сообщил о переломе основания черепа и отеке мозга у Соседова

Москва24 сен Вести.Продюсер и журналист Алексей Остудин сообщил, что Сергей Соседов скончался после получения перелома основания черепа и дальнейшего отека мозга. Он рассказал об этом на своей странице во "ВКонтакте".

Трагедия произошла в городе Нерюнгри во время гастролей журналиста и критика.

Он упал на лестнице, сильно ударился головой, перелом основания черепа, отек мозга – врачи ничего не смогли сделать написал Остудин в своей публикации

Ранее одной из версий скоропостижной смерти Соседова назывались проблемы с сердцем. Однако эта информация была опровергнута.