Лера Кудрявцева о смерти Сергея Соседова: это шок Лера Кудрявцева призналась, что шокирована смертью Сергея Соседова

Москва24 сен Вести.Телеведущая Лера Кудрявцева, комментируя в социальных сетях известие о смерти музыкального критика Сергея Соседова, заявила, что не может поверить в происходящее.

Я сейчас узнала новость, это шок… Не стало нашего друга Сергея Соседова написала ведущая

Кудрявцева и Соседов были коллегами по жюри шоу "Суперстар".

Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри Республики Саха. По предварительной информации, несчастный случай произошел на гастролях, Сергей упал с лестницы, повредил голову. Прибывшая на место скорая помощь отвезла журналиста в лечебное учреждение, однако спасти его не удалось.

Сергей Соседов – музыкальный критик и журналист. Широкую известность приобрел после участия в телепрограмме "Акулы пера", которая выходила в конце 1990-х на канале ТВ-6. В последние годы участвовал в телепроектах "Ты - суперстар!" "За гранью". Ему было 58 лет.

Соболезнования родственникам и близким Соседова высказали коллеги по цеху и поклонники критика.