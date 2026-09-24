Москва24 сенВести.Телеведущая и певица Ольга Бузова выразила соболезнования по поводу кончины журналиста и музыкального критика Сергея Соседова.
В беседе с РИА Новости артистка рассказала о совместной работе с Соседовым в белорусском шоу "Фактор BY".
Только что выехала с репетиции, открыла новости и ужас! Как такое могло произойти? Сергея Соседова не стало… Я в шоке!сказала она
По словам Бузовой, она, несмотря на отсутствие близкого общения с критиком, испытывала уважение к нему, его деятельности и профессиональным качествам.
Он был скандальный, эмоциональный, даже истеричный, но при этом всем такой настоящий, добрый, понимающий! Я провела с ним несколько сезонов шоу "Фактор BY" в Беларусиподелилась она
Артистка напомнила, что Соседов мог сказать в ее адрес "разное", однако добавила, что вспоминает его только с теплыми чувствами.
Сергея Соседова не стало 23 сентября. Журналист упал с лестницы в якутском городе Нерюнгри, где он должен был возглавить жюри конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье.