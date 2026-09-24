Бузова после смерти Соседова рассказала об их совместной работе Бузова принесла соболезнования в связи со смертью критика Соседова

Москва24 сен Вести.Телеведущая и певица Ольга Бузова выразила соболезнования по поводу кончины журналиста и музыкального критика Сергея Соседова.

В беседе с РИА Новости артистка рассказала о совместной работе с Соседовым в белорусском шоу "Фактор BY".

Только что выехала с репетиции, открыла новости и ужас! Как такое могло произойти? Сергея Соседова не стало… Я в шоке! сказала она

По словам Бузовой, она, несмотря на отсутствие близкого общения с критиком, испытывала уважение к нему, его деятельности и профессиональным качествам.

Он был скандальный, эмоциональный, даже истеричный, но при этом всем такой настоящий, добрый, понимающий! Я провела с ним несколько сезонов шоу "Фактор BY" в Беларуси поделилась она

Артистка напомнила, что Соседов мог сказать в ее адрес "разное", однако добавила, что вспоминает его только с теплыми чувствами.

Сергея Соседова не стало 23 сентября. Журналист упал с лестницы в якутском городе Нерюнгри, где он должен был возглавить жюри конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье.