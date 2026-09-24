Волочкова призналась, что не может поверить в смерть критика Соседова

Волочкова: Соседов был удивительным человеком, мне искренне жаль Волочкова призналась, что не может поверить в смерть критика Соседова

Москва24 сен Вести.Анастасия Волочкова вскоре после смерти музыкального критика Сергея Соседова призналась, что до сих пор не может поверить в его уход из жизни. Она охарактеризовала журналиста удивительным человеком, приводит ее слова MK.RU.

Мне искренне жаль: удивительный был человек. … До сих пор не могу поверить! заявила прима-балерина

Волочкова отметила, что у нее много было связано с Соседовым. Она получала от него и критику, и похвалы, но отметила, что он был хорошим человеком.

Я на него даже не обижалась вовсе. Я просто видела, что он – добрый человек. … Ему можно было простить все, потому что он хороший отметила она

Соседов умер в возрасте 58 лет после падения с лестницы.