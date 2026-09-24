Москва24 сенВести.Анастасия Волочкова вскоре после смерти музыкального критика Сергея Соседова призналась, что до сих пор не может поверить в его уход из жизни. Она охарактеризовала журналиста удивительным человеком, приводит ее слова MK.RU.
Мне искренне жаль: удивительный был человек. … До сих пор не могу поверить!заявила прима-балерина
Волочкова отметила, что у нее много было связано с Соседовым. Она получала от него и критику, и похвалы, но отметила, что он был хорошим человеком.
Я на него даже не обижалась вовсе. Я просто видела, что он – добрый человек. … Ему можно было простить все, потому что он хорошийотметила она
Соседов умер в возрасте 58 лет после падения с лестницы.