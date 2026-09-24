Беззубов опроверг информацию о смерти Соседова из-за проблем с сердцем

Беззубов – о смерти Соседова: он умер не из-за проблем с сердцем Беззубов опроверг информацию о смерти Соседова из-за проблем с сердцем

Москва24 сен Вести.Виктор Беззубов опроверг информацию о смерти журналиста Сергея Соседова по причине проблем с сердцем. Его слова приводит RT.

Организатор конкурса, в жюри которого входил Соседов, дал понять, что эта информация является вымыслом.

Это уже все придумали. Еще вообще неизвестно, что произошло. Он просто упал с лестницы. Причиной смерти стала травма заявил Беззубов

Ранее аналогичное мнение также выразил друг Соседова Табриз Шахиди. Он подчеркнул, что Соседов не имел проблем со здоровьем.