Москва24 сенВести.Виктор Беззубов опроверг информацию о смерти журналиста Сергея Соседова по причине проблем с сердцем. Его слова приводит RT.
Организатор конкурса, в жюри которого входил Соседов, дал понять, что эта информация является вымыслом.
Это уже все придумали. Еще вообще неизвестно, что произошло. Он просто упал с лестницы. Причиной смерти стала травмазаявил Беззубов
Ранее аналогичное мнение также выразил друг Соседова Табриз Шахиди. Он подчеркнул, что Соседов не имел проблем со здоровьем.