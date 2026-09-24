Директор отеля Караев заявил, что Соседов не падал с лестницы перед смертью

Директор якутского отеля рассказал подробности о смерти Сергея Соседова Директор отеля Караев заявил, что Соседов не падал с лестницы перед смертью

Москва24 сен Вести.Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов не падал с лестницы перед смертью, заявил в беседе с РИА Новости директор отеля "Дархан", в который заселился журналист.

Он не с лестницы упал… Ему стало плохо, и вот лестничный пролет получается… обычная ровная площадка. Вот на ней ему стало плохо резко сказал Тамерлан Караев

Сергея Соседов скоропостижно скончался 23 сентября в Якутии, куда прилетел, чтобы стать членом жюри на конкурсе красоты Жемчужина Дальнего Востока". В ряде источников утверждалось, что он упал с лестницы и получил серьезную травму головы, также озвучивалась версия об оторвавшемся тромбе. Его успели доставить в больницу, но спасти не смогли.

Тело журналиста доставят в Москву после оформления всех медицинских документов. Известно, что процедура вскрытия тела уже состоялась. Его похоронят на Перепечинском кладбище.