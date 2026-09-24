На конкурсе "Жемчужина мира" собираются учредить премию имени Соседова

Премию имени Соседова планируют учредить на конкурсе "Жемчужина мира" На конкурсе "Жемчужина мира" собираются учредить премию имени Соседова

Москва24 сен Вести.На конкурсе "Жемчужина мира" планируют учредить специальную премию имени музыкального критика и журналиста Сергея Соседова. Об этом РИА Новости сообщил организатор конкурса Виктор Беззубов.

Ранее сообщалось, что Соседов скоропостижно скончался в Якутии 23 сентября в возрасте 58 лет. Он приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри регионального конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока-2026".

Да, это однозначно. Это будет объявлено на конкурсе - в дальнейшем будет присуждаться специальная премия имени Сергея Соседова сказал Беззубов агентству

Сергей Соседов принимал участие во многих телевизионных музыкальных проектах, критик также занимался преподавательской деятельностью.