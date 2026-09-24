Москва24 сенВести.На конкурсе "Жемчужина мира" планируют учредить специальную премию имени музыкального критика и журналиста Сергея Соседова. Об этом РИА Новости сообщил организатор конкурса Виктор Беззубов.
Ранее сообщалось, что Соседов скоропостижно скончался в Якутии 23 сентября в возрасте 58 лет. Он приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри регионального конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока-2026".
Да, это однозначно. Это будет объявлено на конкурсе - в дальнейшем будет присуждаться специальная премия имени Сергея Соседовасказал Беззубов агентству
Сергей Соседов принимал участие во многих телевизионных музыкальных проектах, критик также занимался преподавательской деятельностью.