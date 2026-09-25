Москва25 сенВести.В соцсетях появилась фотография музыкального критика Сергея Соседова, сделанная незадолго до его смерти. Снимок опубликовала в своем аккаунте руководитель дома моды Анна Сердюкова, которая вместе с телеведущим прилетела в Якутию для участия в конкурсе "Жемчужина Дальнего Востока-2026".
На снимке Сердюкова и Соседов стоят вместе, оба выглядят счастливыми и веселыми, несмотря на долгий перелет из Благовещенска. До Нерюнги, куда нужно было добраться, им предстояло преодолеть еще около тысячи километров пути.
И только сейчас поняли, сколько еще нам ехать до Нерюнгри - 1000 км, это 14 часов!написала Сердюкова
Сергей Соседов скоропостижно скончался 23 сентября, ему было 58 лет. Телеведущий упал в отеле "Дархан", получив травму головы, несовместимую с жизнью.
Тело журналиста и критика перевезут в Москву вскоре после оформления всех медицинских документов.