В соцсетях появилось последнее фото Сергея Соседова с подругой-дизайнером Дизайнер Сердюкова опубликовала последнее совместное фото с Сергеем Соседовым

Москва25 сен Вести.В соцсетях появилась фотография музыкального критика Сергея Соседова, сделанная незадолго до его смерти. Снимок опубликовала в своем аккаунте руководитель дома моды Анна Сердюкова, которая вместе с телеведущим прилетела в Якутию для участия в конкурсе "Жемчужина Дальнего Востока-2026".

На снимке Сердюкова и Соседов стоят вместе, оба выглядят счастливыми и веселыми, несмотря на долгий перелет из Благовещенска. До Нерюнги, куда нужно было добраться, им предстояло преодолеть еще около тысячи километров пути.

И только сейчас поняли, сколько еще нам ехать до Нерюнгри - 1000 км, это 14 часов! написала Сердюкова

Сергей Соседов скоропостижно скончался 23 сентября, ему было 58 лет. Телеведущий упал в отеле "Дархан", получив травму головы, несовместимую с жизнью.

Тело журналиста и критика перевезут в Москву вскоре после оформления всех медицинских документов.