Москва30 сен Вести.Организатор конкурса красоты в Якутии Виктор Беззубов во время церемонии прощания с Сергеем Соседовым рассказал, что нес умирающего музыкального критика в скорую помощь. Слова Беззубова привел NEWS.ru.

Я сделал все, чтобы он жил. Когда я нес Сергея в карету скорой помощи, я его держал за руку и повторял одно: "Живи". То ли он не захотел меня услышать, то ли он меня уже не слышал. Сереж, ты всегда будешь в моем сердце. Бог забирает лучших сказал Беззубов

Он также отметил, что музыкальный критик мечтал о проведении конкурса в Якутии. Как подчеркнул Беззубов, несмотря на сложную логистику, именно Соседов настоял на поездке.

Сергей Соседов ушел из жизни 23 сентября в городе Нерюнгри Республики Саха. 58-летний музыкальный критик приехал туда, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Причиной смерти стал несчастный случай: Соседов упал с лестницы.

В понедельник, 28 сентября, его тело доставили в Москву. Церемония прощания с музыкальным критиком состоялась в Большом зале Троекуровского кладбища в среду, 30 сентября.