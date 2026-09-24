Продюсер Беззубов рассказал о последних словах Сергея Соседова Продюсер Беззубов: я просил Соседова не умирать, но он меня не услышал

Москва24 сен Вести.Продюсер конкурса красоты Виктор Беззубов нес музыкального критика Сергея Соседова на носилках в карету скорой помощи и просил его не умирать. Об этом он рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По словам Беззубова, Сергей Соседов приехал 23 сентября в Якутию, чтобы стать членом жюри на конкурсе красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

В 4 часа утра я его встретил. И я ему еще задал вопрос: "Сергей Васильевич, как? Устал, не устал? Дорога дальняя". Его был ответ уникальный. Он сказал: "Устать невозможно, потому что мечта моей жизни была попасть в Якутию". После прогулки Сергей Васильевич зашел на ресепшен. Посмотрел меню. Он хотел переодеться и спуститься на обед. В хорошем настроении был. Беды ничего не предрекало. После чего он стал подниматься... он поднялся до третьей лестницы. И со … ступеньки он упал навзничь на площадку между первым и вторым пролетом. Без сознания, у него были только хрипы вспоминает Беззубов

Продюсер рассказал, что были вызваны медицинские службы.

Мы его положили на носилки и вынесли … Когда его нес, я его просил об одном, чтоб он жил. Ну, видимо, он не услышал этого. Через буквально минут 30 мне позвонили из больницы, сказали, что он в тяжелом состоянии … приняли на консилиуме решение, что нужно делать операцию. Примерно где-то в 23:00 мне сообщили, что в 22:45 по местному времени Сергей Васильевич скончался. Травма была у него несовместимая с жизнью вспоминает продюсер

Ранее Виктор Беззубов рассказал о последних минутах жизни Соседова.