Тело Сергея Соседова доставили из Якутии в Москву в цинковом гробу

Тело критика Соседова доставили в Москву в цинковом гробу Тело Сергея Соседова доставили из Якутии в Москву в цинковом гробу

Москва29 сен Вести.Тело музыкального критика и журналиста Сергея Соседова доставили из Якутии в Москву в цинковом гробу. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на его мать Антонину Петровну.

Привезли его в цинковом гробу… Прощание пройдет на Троекуровском, завтра в 11:00 сообщила женщина

Перевозка тела умершего на дальние расстояния, согласно санитарно-эпидемиологическим нормам, обычно осуществляется в цинковом гробу. Он представляет собой герметичный металлический контейнер, который помещают в деревянный ящик или обитый тканью гроб.

Ранее Антонина Петровна рассказала, что, хотя попрощаться с критиком можно будет на Троекуровском кладбище, похоронен он будет на Перепечинском, рядом с отцом.