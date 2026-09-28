Москва28 сенВести.В среду, 30 сентября, состоится церемония прощания с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым. Об этом сообщает ТАСС.
Прощание запланировано на 30 сентября в Большом прощальном зале Троекуровского кладбищацитирует собеседника агентство
При этом похоронят критика, как сообщалось ранее, на Перепечинском кладбище рядом с его отцом. Похороны пройдут в закрытом режиме.
Тело умершего в Якутии 58-летнего Сергея Соседова доставят в Москву вечером 28 сентября.
Критик скончался в городе Нерюнгри Республики Саха. Он приехал туда, чтобы возглавить жюри регионального конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока-2026".