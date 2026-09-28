Прощание с критиком Соседовым пройдет на Троекуровском кладбище 30 сентября

Прощание с Сергеем Соседовым состоится 30 сентября на Троекуровском кладбище Прощание с критиком Соседовым пройдет на Троекуровском кладбище 30 сентября

Москва28 сен Вести.В среду, 30 сентября, состоится церемония прощания с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым. Об этом сообщает ТАСС.

Прощание запланировано на 30 сентября в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища цитирует собеседника агентство

При этом похоронят критика, как сообщалось ранее, на Перепечинском кладбище рядом с его отцом. Похороны пройдут в закрытом режиме.

Тело умершего в Якутии 58-летнего Сергея Соседова доставят в Москву вечером 28 сентября.

Критик скончался в городе Нерюнгри Республики Саха. Он приехал туда, чтобы возглавить жюри регионального конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока-2026".