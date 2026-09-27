Москва27 сен Вести.Стало известно, когда может пройти церемония прощания с журналистом и музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Ведущий Вадим Такменев сообщил, что ее могут назначить на вторник или среду, пишет The Voicemag.

Я думаю, что в понедельник тело Сергея доставят в Москву. Во вторник, максимум в среду состоятся прощание и похороны заявил он

Ранее стала известна причина смерти Соседова. Судмедэксперты предварительно установили, что его смерть наступила в результате перелома основания черепа, кровоизлияния и отека головного мозга. Это произошло после его падения с лестницы.

Соседов скончался 23 сентября в якутском городе Нерюнгри.