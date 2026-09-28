Тело Сергея Соседова отправили из Якутии в Москву Тело скончавшегося в Якутии Сергея Соседова отправили в Москву

Москва28 сен Вести.Тело скончавшегося в Якутии музыкального критика и журналиста Сергея Соседова отправили в Москву. Об этом сообщил РИА Новости Виктор Беззубов – организатор конкурса, в котором Соседов возглавлял жюри.

По предварительным данным судмедэкспертов, смерть музыкального критика наступила в результате перелома основания черепа, кровоизлияния и отека головного мозга после его падения с лестницы. Ему было 58 лет.

Сергей Васильевич уже в Новосибирске, в 21.30 он будет в Москве. Там будет встречать ритуальная компания сообщил собеседник агентства

По его словам, дату похорон назначат после того, как тело Соседова будет доставлено в столицу. Ранее сообщалось, что это может быть 29 или 30 сентября.

Сергей Соседов скончался в Нерюнгри. В этот город он приехал, чтобы возглавить жюри регионального конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока-2026".