Не знаю, как это выдержать: мать Сергея Соседова о похоронах сына Мать Сергея Соседова боится, что не переживет похорон сына

Москва29 сен Вести.Мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна призналась, что после известия о гибели сына держаться ей становится все труднее. Она боится, что скорбную церемонию просто не переживет.

Надо как-то держаться. Сегодня… давление высокое поднялось. Завтра я уже даже не знаю, как будет… У меня сил нет, не знаю, как завтра это выдержать. Хоть бы пережить завтра сказала пенсионерка MSK1.RU

По ее словам, организацию похорон взял на себя телеканал, где Сергей трудился долгие годы.

На церемонию Антонина Петровна пойдет со своим старшим сыном Владимиром, который сейчас за ней присматривает.

Ранее женщина говорила, что предчувствовала смерть сына.

Соседов погиб 23 сентября в городе Нерюнгри в Якутии, куда приехал, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока 2026". Критик упал и сильно ударился головой. Он получил перелом основания черепа, произошли кровоизлияние и отек головного мозга. Мужчину привезли в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Тело Соседова доставили в Москву вечером 28 сентября в цинковом гробу. Прощание состоится 30 сентября в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Похоронят его на Перепечинском кладбище в Подмосковье рядом с отцом. Похороны пройдут в закрытом режиме.