Мать Соседова заявила, что похороны критика пройдут на Перепечинском кладбище

Мать Соседова сообщила, где и когда состоится прощание с критиком Мать Соседова заявила, что похороны критика пройдут на Перепечинском кладбище

Москва29 сен Вести.Прощание с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым состоится на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила его мать Антонина Петровна в беседе с aif.ru.

Прощание пройдет на Троекуровском, завтра в 11:00. Туда смогут прийти и проститься все желающие заявила она

Однако после церемонии прощания тело перевезут на Перепечинское кладбище. Там, рядом с отцом, его и похоронят.

Критик умер 23 сентября в городе Нерюнгри Республики Саха. Он приехал туда, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

Вчера, 28 сентября, тело Соседова доставили из Якутии в Москву.