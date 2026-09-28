Москва28 сенВести.Тело музыкального критика и журналиста Сергея Соседова доставлено в Москву из Якутии, где он скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена семьи покойного.
Сережу доставили в Москвусказала собеседница агентства
Прощание с Соседовым состоится 30 сентября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Похоронят его в тот же день на Перепечинском кладбище в городском округе Химки Московской области. Церемония пройдет в закрытом режиме.
Критик скончался 23 сентября в Нерюнгри в Якутии в результате несчастного случая.
В Нерюнгри Соседов должен был возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока".